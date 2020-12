2021 begint aan de andere kant van de wereld al in mineur, maar wel veilig

Australië luidt traditioneel als een van de eerste landen het nieuwe jaar, maar deze keer is de inwoners van Sydney gevraagd thuis te blijven. Normaliter trekt het vuurwerk in de haven een miljoen toeschouwers. Nu is het er rustig. Er was de afgelopen dagen verontwaardiging over buitenlandse toeristen die aan het feesten waren in de zuidelijke zomerzon. Het grote vuurwerk in de haven gaat wel door maar zonder publiek.

Wie heeft gereserveerd in een restaurant in het havengebied is wel welkom downtown. Er zijn verhalen dat sommige restaurants hun prijzen hebben verdrievoudigd en toch vol zitten. Japan idem dito: geen grote festiviteiten en een oproep thuis te blijven. ,,Het coronavirus doet niet aan vakantie”, aldus de gouverneur van Tokio.

Aanpak

Nieuw-Zeeland dat twee uur voorloopt op Australië viert als een van de weinige landen wel een normale jaarwisseling. De beloning voor tijdige en duidelijke afspraken en burgers die zich daaraan houden.

China heeft wat kleine festiviteiten op de agenda laten staan maar het Chinese Nieuwjaar wordt pas in februari gevierd. In de voormalige Britse kolonie Hongkong is het vuurwerk voor het tweede achtereenvolgende jaar geannuleerd. Taiwan had plannen voor diverse festiviteiten. Maar het Aziatische land dat model staat voor een efficiënte aanpak is daarop teruggekomen na meldingen van nieuwe gevallen. Net als in andere Aziatische landen heeft de kersttijd mensen meer samengebracht dan de bedoeling was met alle besmettingsgevolgen van dien.

Volledig scherm Een waarschuwingsbord in Sydney. © EPA

Pleinen

In het Westen wordt het vooral somber. Ze zullen er niet staan, de mensenmassa’s op Trafalgar Square in Londen, Times Square in New York of andere beroemde pleinen. Voor zover er geen lockdown of avondklok van kracht is, is de burgers dringend aangeraden deze keer thuis te blijven. In Groot-Brittannië zijn mensen die toch een feestje willen houden gewaarschuwd dat het coronavirus dan ook graag langs komt. ‘Covid loves a crowd’, heet dat dan. Premier Boris Johnson heeft met zijn landgenoten afgesproken het nieuwe jaar ‘veilig en thuis’ te beginnen.

De Franse autoriteiten vragen hetzelfde, maar laten weten dat er 100.000 politiemensen op de been zullen zijn om meteen in te grijpen op plekken waar de avondklok wordt geschonden. Tussen 20.00 uur en 06.00 uur moet iedereen in Frankrijk binnen blijven. En rond de tafel mogen maximaal zes volwassenen zitten.

De politie van New York is bezig Times Square af te sluiten voor publiek. Vanaf 15.00 uur lokale tijd zit het plein op slot. De traditionele nieuwjaarsfestiviteiten gaan wel door maar zonder publiek en zijn op tv te volgen. Op Hawaii is het jaarlijkse vuurwerk, normaal een grote publiekstrekker, geannuleerd vanwege het virus.



In het door het virus zwaar geteisterde Brazilië is er boosheid over het geplande feest van stervoetballer Neymar. Illegaal zou het feest niet zijn, want de staat Rio de Janeiro staat feesten op particuliere grond nog altijd toe. De stad Rio heeft het traditionele nieuwjaarsfeest op het strand al twee weken geleden geannuleerd. Volgens burgemeester Marcelo Crivella uit respect voor de vele doden die zijn gevallen en vanwege de veiligheid. Brazilië telt bijna 200.000 coronadoden. Ook het carnaval van februari is al afgeblazen.