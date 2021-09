21 evacués van Nederlandse lijst vanuit Kaboel naar Qatar gevlogen

Grootste boom ter wereld bedreigd door aanhouden­de bosbranden in Californië

17 september Brandweerlieden hebben brandwerende dekens om eeuwenoude bomen heen gewikkeld in het wereldberoemde Sequoia National Park in de Amerikaanse staat Californië. Ambtenaren vrezen dat bosbranden in de staat binnen enkele uren het Giant Forest, waar enkele van 's werelds grootste bomen staan, kunnen bereiken.