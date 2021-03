22-jarige arrestant van steekpartij in Zweeds stadje verdacht van pogingen tot moord

De verdachte van de steekpartij in Zweden wordt verdacht van meerdere pogingen tot moord. Eerder werd gezegd dat er mogelijk sprake is van terrorisme, maar de aanklager meldt dat dit scenario momenteel niet wordt onderzocht. De verdachte is een 22-jarige man uit Afghanistan, melden Zweedse media. Hij zou in 2018 naar het Scandinavische land zijn verhuisd. De man verwondde woensdag zeven mensen in de stad Vetlanda.

De politie heeft de identiteit en de nationaliteit van de man niet tegenover de media bevestigd. Wel is meegedeeld dat de man vanwege kleine misdrijven een bekende was van de politie. Zweedse media melden dat hij eerder onder meer is opgepakt voor drugsgebruik.

De man, die woensdag met een politiekogel in zijn been in het ziekenhuis is opgenomen, wordt ervan verdacht een terroristisch motief te hebben gehad. De politie heeft een woning doorzocht die vermoedelijk van de verdachte is.

Levensgevaar

Drie van zijn slachtoffers zijn nog in levensgevaar. Twee anderen zijn ernstig gewond. De politie zei eerder dat er acht gewonden waren gevallen, maar dat aantal is bijgesteld naar zeven. De slachtoffers zijn volgens de politie aangevallen met een ‘scherp voorwerp'. Zweedse media melden dat de verdachte een mes bij zich had. Vetlanda ligt in het zuiden van Zweden, ruim 200 kilometer ten oosten van Gotenburg. De stad heeft 13.000 inwoners.

Eerdere aanslagen

Zweden is sinds 2010 twee keer doelwit geweest van een aanslag. In december 2010 pleegde een man een zelfmoordaanslag in het centrum van Stockholm. Daarbij raakten voorbijgangers lichtgewond. De man zelf kwam om het leven.

In 2017 reed een geradicaliseerde moslim uit Oezbekistan voetgangers in Stockholm omver. Dat deed hij met een gestolen vrachtwagen. Vijf mensen kwamen om het leven. In 2018 werd de man veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf.

