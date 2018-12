22-jarige Britse miljonairsdochter vermoord in Nieuw-Zeelands hotel

,,Grace is een lieve, spontane en op haar familie gerichte jonge vrouw’’, vertelde haar aangeslagen vader tegen de pers in Auckland. ,,We hebben normaal elke dag contact met Grace. Dat ze zo lang geen contact met ons zoekt is ongebruikelijk. We zijn zeer ongerust. Het is een moeilijke tijd voor ons en is lastig om te beschrijven waar we als familie nu doorheen gaan.’’ De vastgoedmiljonair sprak de hoop uit dat getuigen zich zouden melden.



Op een persconferentie liet de politie weten zich ‘ernstige zorgen’ te maken over het wel en wee van de Britse. Amper 24 uur later heeft de politie de 26-jarige hotelganger opgepakt voor verhoor en lijkt de hoop vervlogen. De politie heeft inmiddels onderzoek gedaan in het hotel en doorzoeken ook de auto van de verdachte. De politie probeert te achterhalen waar het voertuig de afgelopen week geweest is.