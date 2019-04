29 Duitse doden bij ongeluk toeristenbus Madeira

UpdateEen toeristenbus op het Portugese eiland Madeira is op een helling van de weg geraakt en op een huis terechtgekomen. Daarbij zijn volgens plaatselijke autoriteiten zeker 29 doden gevallen. De bus raakte rond 18.30 uur in een bocht op een helling van de weg.

De omgekomen slachtoffers zijn allemaal Duits, 11 mannen en 18 vrouwen. Er zaten 55 voornamelijk Duitse toeristen, een gids en een chauffeur in de bus. De chauffeur van de witte toeristenbus raakte door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur kwijt in een bocht van de weg in Caniço, in het zuidoosten van het eiland dat circa 875 kilometer van het Portugese vasteland ligt. De bus, van Hotel Quinta Splendida, was op weg naar de eilandhoofdstad Funchal. Daar zouden de toeristen een typisch Madeiraans diner krijgen.

De Portugese gids en chauffeur hebben het ongeluk overleefd en zijn naar een ziekenhuis gebracht. Ook zeker twintig passagiers zijn gewond afgevoerd, nog twee van hen zouden levensgevaarlijk gewond zijn. Twee gewonden mochten het ziekenhuis gisteravond laat weer verlaten.

In een schriftelijke verklaring brengt het busbedrijf SAM (Madeira Automobile Society) condoleances over aan de nabestaanden. ,,We willen, met diepe toewijding en absolute vastberadenheid, alles duidelijk krijgen over de feiten, oorzaken en verantwoordelijkheden van het ongeval.” Het bedrijf belooft volledig met onderzoeken van de autoriteiten mee te werken.

Duitsers

,,Ik heb geen woorden om te beschrijven wat er gebeurd is. Ik kan het lijden van deze mensen niet aanzien”, vertelde burgemeester Filipe Sousa aan de lokale zender SIC. Hij bevestigt dat alle toeristen in de bus Duitsers waren. Pedro Calado, vice-voorzitter van de regionale regering noemde het gisteren ‘prematuur’ om over de oorzaak van het ongeluk te speculeren. Volgens hem gaat het om een vijf jaar oude bus die, net als andere bussen op het bloemeneiland, regelmatig is onderworpen aan inspectie. ,,Blijkbaar was toen alles goed”.

De president van Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, reist vanavond af naar Funchal. Van daaruit zal hij de situatie volgen. Het eiland het drie dagen van nationale rouw afgekondigd. Volgens lokale media is het ongeluk het ernstigste busongeluk op het eiland sinds 2005. Toen kantelde een toeristenbus en vielen vijf doden en drie gewonden.

De premier van Portugal, António Costa, heeft namens zijn regering condoleances overgebracht aan de nabestaanden en aan de Duitse bondskanselier Angela Merkel.