30.000 Australiërs vluchten voor inferno, maar vuurwerk gaat gewoon door

Oom verjaagt bloeddor­sti­ge tijger, die even later zijn nichtje (30) levend verscheurt

16:53 Een 30-jarige vrouw is op het Indonesische eiland Sumatra aangevallen door een tijger, doodgebeten en verscheurd. Haar zwaar gehavende lichaam werd ontdekt bij een openbare badplek in de regio Muara Enim. De autoriteiten gaan ervan uit dat de vrouw het slachtoffers is geworden van een van de Sumatraanse tijgers die in een nabijgelegen beschermd bosgebied leven.