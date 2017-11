40 aanvallers richten bloedigste aanslag in jaren aan bij moskee in Egypte

De Egyptische president Sisi kondigde in de nasleep van de ,,laffe aanval'' op de Sinaï aan hard op te zullen optreden tegen alle betrokkenen. ,,De strijdkrachten en de politie zullen onze martelaren wreken en de veiligheid en stabiliteit herstellen'', beloofde de Egyptische leider in een toespraak.

De aanvallers waren met jeeps naar de moskee in het Egyptische Bir-al-Abed in de Sinaï gereden. Ze openden van verschillende kanten het vuur toen gelovigen na een bomexplosie probeerden te vluchten. Het incident gebeurde vlak na het vrijdaggebed.

,,In bijna elk lichaam zitten meerdere kogels. We weten niet wat we moeten zeggen. Dit is waanzin”, aldus een radeloze verpleger van het nabijgelegen ziekenhuis in El Arish. Artsen en verplegers kunnen het aantal slachtoffers die worden binnengebracht nauwelijks aan. Het zijn vooral burgers want een groot aantal ambulances is eerder kapotgeschoten door de aanvallers.

De aanslag is een van de dodelijkste in de recente geschiedenis van Egypte. Zelfs in een land dat regelmatig wordt opgeschrikt door gruwelijke moordpartijen op koptische (christelijke) kerken, pelgrims, toeristen of Egyptische militairen was dit een ongekend bloedbad.

Slachting

De daders waren uit op zoveel mogelijk slachtoffers. Voorafgaand aan de slachting zouden vluchtwegen zijn geblokkeerd met autowrakken. Later werden ook te hulp snellende ambulances beschoten. Volgens de Egyptische staatstelevisie zijn minstens 235 mensen omgekomen.

Tot nu toe heeft niemand zich verantwoordelijk gesteld, maar het doel en de methodiek van de aanval doen betrokkenheid van de terreurgroep Islamistische Staat (IS) vermoeden. Deze organisatie had de afgelopen maanden al tientallen soefi’s in de regio vermoord.

Gruwelijk was de onthoofding van de blinde geestelijke Sheik Suleiman Abu Heraz in 2016. Foto’s daarvan verschenen in de social media van IS. Maar niet eerder werd door de jihadisten op zo'n grote schaal een moskee vol gelovigen uitgemoord.

Terreinwagens

De terroristen arriveerden, volgens getuigen, met vier terreinwagens en lieten een bom ontploffen in de moskee tijdens het vrijdaggebed. Vluchtende gelovigen renden in grote paniek een regen van mitrailleurvuur in. Hun auto's waren aangestoken of opgeblazen door de aanvallers. Tenminste een terrorist zou zichzelf hebben opgeblazen. ,,Ze schoten op mensen die de moskee verlieten”, zei een inwoner van Bir-al-Abed tegen Reuters. “Ze vuurden ook op de ambulances.” Op de televisie waren beelden te zien van tientallen bebloede slachtoffers onder lakens. In de moskee zaten op het moment van de aanval 300 gelovigen. Velen waren werknemer van een nabijgelegen zoutfabriek.



Doelwit

Sinds het ineenstorten van het Mubarak-regime in 2011 grijpen islamistische strijders de wetteloosheid in de regio aan om vanuit Noord-Sinaï aanvallen uit te voeren op de grens met Israël en op Egyptische bewakingsdoelen. Het Egyptische leger vecht tegen terroristen van Ansar Beit-al Maqdis (vertaald: ‘Aanhangers van jeruzalem’) een lokale aftakking van Islamitische Staat. De organisatie heeft in de regio honderden moorden op haar geweten en wordt ook verantwoordelijk gesteld voor de aanslag, in 2016, op een Russische verkeersvliegtuig waarbij 226 toeristen omkwamen.

Laffe daad

President Abdel Fattah al Sisi belegde direct na de aanslag een crisisbijeenkomst in Caïro. Hij veroordeelde de 'laffe, criminele, daad'. De oorlog tegen de terreurbewegingen zou hierdoor nog intensiever beloofde hij. ,,Het lijden van de slachtoffers zal niet voor niets zijn geweest.” Op vliegvelden werden onmiddellijk extra veiligheidsmaatregelen getroffen. Egypte heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd.

Mystieke islam

De moskee zou worden bezocht door aanhangers van het soefisme, een mystieke tak van de islam. Jihadistische groeperingen zoals de Islamitische Staat zien soefi’s niet als medemoslims maar als ketters omdat ze een individuele geloofsbeleving nastreven en het soefisme niet alleen put uit koranteksten, maar ook is beïnvloed door teksten uit de Oudgriekse beschaving. Het Soefisme is ook bekend om poëzie, dans en meditatieve koranrecitatie.

Gewapende omwonenden probeerden de aanvallers te dwarsbomen. De extremisten sloegen uiteindelijk op de vlucht toen veiligheidstroepen arriveerden, zei een hoge functionaris binnen de veiligheidsdiensten. De bron, die anoniem wilde blijven, vertelde dat de aanvallers in vier terreinwagens naar het gebedshuis reden.



De aanslag is nog niet opgeëist. Bekend is wel dat de dodelijkste aanslag was tot nu toe in deze regio. In juli van dit jaar werden er nog 23 soldaten gedood bij een zelfmoordaanslag met een auto bij twee controleposten. Vorige maand overleden 54 agenten bij gevechten met militanten.

Tijdens zijn wekelijkse persconferentie sprak premier Mark Rutte zich vol afschuw uit over de gebeurtenis. ,,We volgen het uiteraard nauwgezet en leven intens mee met de slachtoffers en nabestaanden."

