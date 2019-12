45 massamoorden in VS in 2019: 211 doden

In de Verenigde Staten waren er dit jaar 45 massamoorden, waarbij in totaal 211 doden vielen. 2019 gaat daardoor de boeken in als een van de jaren met de meeste massamoorden.

Dat blijkt uit een lijst die wordt samengesteld door The Associated Press, USA Today en Northeastern University. Als er sprake is van vier slachtoffers of meer telt dit als massamoord.

De 211 doden dit jaar worden nog wel steeds overschaduwd door de 224 slachtoffers in 2017, toen de dodelijkste massaschietpartij in de moderne Amerikaanse geschiedenis plaatsvond in Las Vegas. Verder waren er alleen in de jaren zeventig meer massamoorden.

Een overzicht van bekende 'mass shootings' van de afgelopen jaren:





2018

14 februari- 17 doden, 17 gewonden in Parkland. Oud-student schiet leerlingen dood.

18 mei - 10 doden, 14 gewonden in Santa Fe, student schiet mede-studenten neer.

27 oktober - 11 doden, 6 gewonden in Pittsburgh, man schiet op bezoekers synagoge.

7 november - 13 doden, 12 gewonden in Thousand Oaks. Man schiet bezoekers bar neer.

2017

6 januari - 5 doden, 6 gewonden in Fort Lauderdale. Man opent vuur op vliegveld.

1 oktober - 59 doden, 422 gewonden in Las Vegas. Man schiet vanuit hotel bezoekers concert neer.

5 november - 27 doden, 20 gewonden in Sutherland Springs. Man schiet op kerkgangers.