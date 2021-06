48-jarige vrouw raakte op haar 12e verslaafd aan harddrugs en studeert nu af aan de universiteit

Ginny Burton werd in 1972 geboren in de Verenigde Staten, vlakbij Washington. Ze raakte al jong verslaafd aan harddrugs en belandde uiteindelijk in de gevangenis. Nadat ze, na veel eerdere pogingen, clean was, besloot ze te gaan studeren. Nu wil ze het leven in gevangenissen veranderen, zodat verslavingen binnenin de muren van de gevangenis aangepakt kunnen worden.

Ginny was één van zeven kinderen van een moeder die drugsverslaafd was, drugs dealde én een geestesziekte had. Toen ze vier was, werd haar vader naar de gevangenis gestuurd vanwege een aantal gewapende overvallen. Haar moeder liet haar op bijzonder vroege leeftijd kennismaken met drugs. Zo gebruikte ze crystal meth op haar twaalfde. Al snel raakte ze verslaafd.

Lees ook Voor en na foto's laten zien wat crystal meth met je doet

Een jeugd vol problemen volgde. Ze kreeg een kind op haar zeventiende, waarvan de vader werd neergeschoten. Daarna trouwde ze en kreeg nog een kind. Op haar 21ste raakte ze verslaafd aan heroïne. Een aantal jaren later was ze zwaar verslaafd. Ook was ze inmiddels crimineel. ,,Ik heb zeventien veroordelingen voor misdrijven. Ik ben de persoon die willekeurig iemand in het openbaar zou aanvallen", vertelt Ginny aan KOMONews.

Quote Het gaf me echt de mogelijk­heid om te stoppen en na te denken over hoe ik wilde dat mijn leven eruit zou zien

Gevangenisstraf

Drie keer belandde Ginny in de gevangenis, waar ze haar verslaving onder controle had. ,,Het gaf me echt de mogelijkheid om te stoppen en na te denken over hoe ik wilde dat mijn leven eruit zou zien.” Maar wanneer ze weer op vrije voeten was, ging het keer op keer mis en verviel ze in haar oude levensstijl. ,,Het beest dat zoveel groter was dan ikzelf, werd dan weer wakker.”

De laatste keer dat Ginny vastzat, was in 2008. Toen zat ze iets minder dan drie jaar vast. Toen ze vrijkwam bleef ze zes maanden clean, maar viel ook toen weer terug. Op 5 december 2012 werd ze opnieuw gearresteerd vanwege diefstal, terwijl ze high was van crystal meth en heroïne. Bij haar aanhouding smeekte ze om in de King County Jail in het Drug Diversion Court-programma geplaatst te worden, zodat ze écht van haar verslaving af zou komen. Ze doorliep het behandelprogramma, werd clean. En bleef clean.

Opleiding

In de jaren daarna deed Ginny maatschappelijk werk met honderden ex-verslaafden. Ook ging ze naar school. Aanvankelijk volgde ze lessen op een school in Seattle. Het deed haar beseffen hoeveel tijd ze in haar leven had verspild. ,,En ik herkende ook dat ik eigenlijk goed was in leren. Iets wat ik leuk vond.”

Even later werd ze toegelaten op de Universiteit van Washington, waar ze politieke wetenschappen studeerde. Toen, op 47-jarige leeftijd, omringd door kinderen uit rijke gezinnen, realiseerde Ginny zich voor het eerst in haar leven wat haar capaciteiten waren. ,,Ik had die kans alleen nooit gehad”, vertelt ze. Ginny excelleerde op de Universiteit van Washington en werd in 2020 zelfs verkozen tot de Truman Scholar van dat jaar.

Quote Iedereen wil geliefd en gesteund worden

Toekomst

Terwijl Ginny haar eigen leven eindelijk op de rit kreeg, werkte ze ook aan een verzoening met haar man Chris, die ook verslaafd was en vastzat, maar weer vrijkwam. Ook Chris is nu clean. De twee wonen samen in een klein dorpje vlakbij Seattle.

Inmiddels is Ginny afgestudeerd en blikt ze terug op haar bijzondere pad naar haar diploma. Daarom deelde ze een voor- en na-foto van zichzelf (bovenaan dit artikel). In 2005 zat ze vast in King County Jail en nu studeert ze op 48-jarige leeftijd af aan de Universiteit van Washington.

Wereld veranderen

Waar Ginny nu op focust, is het helpen van verslaafden. Ze wil het leven in gevangenissen veranderen, waardoor het makkelijker is om binnen de muren van een gevangenis af te kicken. ,,Niemand wil anderen pijn doen", aldus GInny. ,,Iedereen wil geliefd en gesteund worden.”

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: