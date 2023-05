500.000 kubieke meter rots dreigt Zwitsers dorp te verpletteren: ‘Toch wel bang’

Hoe de rotsen zullen glijden, is nog niet duidelijk. Ze kunnen geleidelijk naar beneden komen of het kan snel gaan en Brienz volledig vernietigen. Deze onzekerheid is voor veel inwoners moeilijk te verdragen. „Het ergste is het onbekende, dus je kunt niets plannen’’, zegt boer Georgin Bonifazi. Om plunderingen te voorkomen komen er controles en videobewaking.

Weerstand is minder

„De schade is moeilijk te voorspellen, omdat een klein verschil al grote gevolgen heeft’’, legt aardwetenschapper Rens van Beek uit. Het dorp ligt namelijk op een vrij steile helling en had al veel schade opgelopen. De rotsen zijn er erg los en dat is niet ongebruikelijk voor de Alpen, vertelt Van Beek. Steun aan de onderkant vermindert, waardoor de rotsen sneller loskomen. „Die balans is nu oneven en de weerstand is minder geworden.’’ Iedere dag komt de rotswand dan een beetje sneller los. Op een gegeven moment zal dit meters per seconde zijn. Hoe groot de versnelling wordt kun je dus eigenlijk bijna niet voorspellen, want elk klein verschil telt.