500 miljard voor Zuid-Europa is een gift: ‘vrekkig’ Nederland stribbelt tegen

branden en rellen Plunderin­gen en vernielin­gen in Minneapo­lis na overlijden zwarte man, één relschop­per dood

11:19 Een grootschalige demonstratie in de Amerikaanse stad Minneapolis na het overlijden van een ongewapende zwarte man, is in de nacht van woensdag op donderdag enorm uit de hand gelopen. Tal van winkels zijn geplunderd en in brand gestoken en een politiebureau is belaagd door een woedende menigte. In ieder geval één relschopper is overleden.