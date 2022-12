51 mensen ziek nadat giftige ammoniak ontsnapt uit ontspoorde trein in Servië

Update Onduide­lijk of Koerden specifiek het doelwit waren van aanslag in Parijs, rellen na afloop

Bij een schietpartij in Parijs zijn vandaag drie mensen om het leven gekomen. Volgens burgemeester Anne Hidalgo is de 69-jarige vermoedelijke dader een extreemrechtse activist. Niet zeker is of de aanslag specifiek tegen het Koerdische volk was gericht. In de wijk waar het gebeurde, braken later op de dag rellen uit.

23 december