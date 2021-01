70.000 Italiaanse restaurants gooien deuren vrijdag gewoon open, ook al mag het nog niet

Zo’n 70.000 restaurants in Italië gaan vrijdagavond ondanks de coronamaatregelen gewoon open. Onder het motto ‘IoApro1501’ (Ik open 15 januari) protesteren horecaondernemers tegen de gedwongen sluiting van hun bedrijf. „Het is een kwestie van overleven”, zeggen de initiatiefnemers.

Burgerlijke ongehoorzaamheid, dat is de kern van de oproep van de initiatiefnemers van IoApro1501. Ze roepen restauranthouders in heel Italië op hun zaak te openen voor publiek. Vrijdagavond geven zo’n 70.000 restaurants in heel Italië gehoor aan de oproep en de bedoeling is om ook na het weekend gewoon open te blijven. „We openen om niet meer te sluiten”, zeggen de initiatiefnemers in een video op hun Facebookpagina. „Wij zijn niet verantwoordelijk voor de besmettingen, maar we betalen wel de hoogste prijs.” In het overgrote deel van Italië mag de horeca overdag tot 18.00 uur open zijn, maar dat is niet genoeg om te overleven, stellen de ondernemers.

„Ik wil benadrukken dat we geen coronaontkenners zijn”, zegt Marco Guidi aan de telefoon. Hij is de woordvoerder van Umberto Carriera, eigenaar van zes restaurants en initiatiefnemer van het protest. „Wij willen gewoon aan het werk, veel van de collega’s hebben niet eens meer het geld om de rekeningen te betalen.”

Volledig scherm Een poster van IoApro. © EPA

Volgens Guidi is de situatie dramatisch, bij zo’n 80 procent van de horecaondernemers is de overheidssteun nooit aangekomen. Het heropenen van de bedrijven is absolute noodzaak. „Als we niet bij de Caritas willen belanden, zullen we weer aan het werk moeten.”

Het initiatief wordt enthousiast ontvangen, de Facebookpagina van IoApro1501 loopt over van steunbetuigingen en vragen. Restauranthouders uit heel Italië vragen zich af wat te doen in geval van een boete: niet betalen en doorsturen is het advies van de initiatiefnemers. Zij bereiden ook een rechtszaak voor tegen de in hun ogen onterechte regels.

Kritiek

Maar er is ook kritiek, een aantal mensen becommentarieert het initiatief als onbehoorlijk nu er dagelijks nog steeds zo’n vijfhonderd coronaslachtoffers vallen. Guidi wimpelt de kritiek laconiek af. „Als ze ons geld willen overmaken, dan blijven wij ook thuis.”

In Nederland heeft restaurant De Kiet in Eindhoven aangekondigd aanstaande zondag (weer) open te gaan. Het restaurant was afgelopen zondag ook al open, maar sloot de deuren toen er na 21.00 uur controleambtenaren van de gemeente langskwamen. In Nederland mogen horecabedrijven alleen afhaalmaaltijden verkopen.

