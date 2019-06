700 dagen opgesloten in slaapkamer: zelfhulpgoeroe riskeert levenslang voor seksueel misbruik

Een jury in New York heeft de omstreden zelfhulpgoeroe Keith Raniere (58) schuldig bevonden aan alle aanklachten. Hij runde een sekte waarin vrouwen seks met hem moesten hebben of werden gebrandmerkt met zijn initialen, melden Amerikaanse media. Hij riskeert nu levenslang.

Raniere is de medeoprichter van de zelfhulporganisatie Nxivm. Binnen die organisatie bestond ook een geheime vrouwenclub, waar Raniere volgens voormalige leden aan de touwtjes trok. Hij domineerde de vrouwen, door de aanklagers omschreven als seksslaven, als een sekteleider.



De vrouwen moesten om zich te bewijzen belastend materiaal over zichzelf overhandigen. Het ging bijvoorbeeld om naaktfoto's of pijnlijke persoonlijke geheimen. Zo konden de vrouwen volgens aanklagers, door vernedering en kleinering, in het gareel worden gehouden.



De officieren van Justitie vertelden de jury tijdens het proces dat Raniere, die bekendstond als vernieuwer en werd vereerd als ‘de slimste man ter wereld’, in feite een griezelig mannetje was dat nauwelijks kon meekomen op school. Foto’s van de vrouwen die hij misbruikte, hield hij als ‘trofee’ voor zijn seksuele overwinningen.

700 dagen opgesloten

Een van Ranieres slachtoffers, wier naam uit privacyoverwegingen geheim wordt gehouden, beschreef hoe ze ruim 700 dagen werd opgesloten in een slaapkamer. Die ‘straf’ legde de zelfhulpgoeroe haar op, omdat ze interesse had getoond in een andere man.



Een andere door Raniere misbruikte vrouw verhaalt hoe ze door hem naar een woning werd gelokt en daar geblinddoekt aan een tafel werd gebonden. Een andere in de woning aanwezige vrouw verrichtte vervolgens, tegen haar zin, seksuele handelingen bij haar.

‘Slimste man ter wereld’