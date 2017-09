8 dingen die Saoedische vrouwen nog steeds niet mogen, naast autorijden

Gisteren maakt de Saoedische koning Salman bekend dat het vanaf 2018 toegestaan is voor vrouwen hun rijbewijs te halen. Vrouwen in het zeer conservatieve land mogen dan zonder begeleiding van een man autorijden.

De verandering gaat in vanaf juni volgend jaar. Het nieuws werd meegedeeld via de staatstelevisie en tijdens een gelijktijdig media-event in Washington. Saoedi-Arabië is momenteel het enige land ter wereld waar vrouwen geen auto mogen rijden.

Maar een verbod op autorijden is niet het enige wat vrouwen scheidt van mannen in Saoedi-Arabië. Er geldt nog altijd een aantal andere verboden voor vrouwen. ,,Het regime heeft altijd al vrouwenzaken op het juiste moment gebruikt om slechte publiciteit de kop in te drukken", stelt al-Rasheed vandaag op BBC Radio 4. ,,We hebben het over autorijden alsof dat het belangrijkste is. Dat is ook belangrijk voor de vrouwenbeweging, maar er zijn nog altijd wettelijke beperkingen en de weg naar gelijkheid tussen mannen en vrouwen is nog lang".

Deze belangrijke beslissingen mogen vrouwen nog altijd niet autonoom maken:

1. Trouwen

De toestemming om te trouwen moet een vrouw van haar 'wali' of beschermheer krijgen. Vrouwen die met buitenlanders willen trouwen, moeten daarvoor toestemming krijgen van het ministerie van binnenlandse zaken en trouwen met niet-moslims zijn zo goed als onmogelijk.

2. Bankrekening openen

Er is een aantal banen dat vrouwen mogen uitoefenen zonder de toestemming van een man, zoals winkelbediende of speelpleintoezichter. Maar vrouwen mogen zelf geen bankrekening openen, waardoor ze hun financiën ook niet zonder mannelijke toestemming kunnen beheren.

3. Eerlijk proces en erfenisrecht

De getuigenis van een vrouw in een rechtbank heeft in het Saoedische rechtssysteem slechts de helft van de waarde van de getuigenis van een man. Vrouwen hebben ook slechts recht op de helft van het erfdeel waar hun broers recht op hebben bij het overlijden van hun ouders.

4. Reizen

Wil een vrouw een paspoort krijgen, dan heeft ze daar toestemming van een mannelijke beschermeling voor nodig. Doorgaans mogen vrouwen ook niet zonder mannelijke begeleiding de woning verlaten.

5. Kledingkeuze

,,Zich kleden omwille van schoonheid" is in Saoedi-Arabië bij wet verboden. Alle vrouwen moeten in het openbaar een 'abayas' dragen, een lange jas. De afgelopen jaren zijn de voorschriften over kledingkleur, make-up en de manier waarop hoofddoeken moeten gedragen worden wel versoepeld.

6. Omgang met mannen

Vrouwen moeten zich aan beperkingen houden bij gesprekken en de omgang met mannen die geen familieleden zijn. Openbare plaatsen zoals restaurants en universiteiten hebben aparte ruimtes voor familie en ruimtes die enkel toegestaan zijn voor mannen.

7. Medische behandelingen

Zelfs voor levensreddende operaties en behandelingen moeten vrouwen de toestemming krijgen van een mannelijk familielid.

8. Hoede over kinderen