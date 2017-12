800 meter meegesleurd: Amerikaanse agent overleeft angstig avontuur

Fins drankdebat stilgelegd wegens politicus met al­co­hol­ver­gif­ti­ging

17:37 De Finse politica Päivi Räsänen (58) is tijdens een parlementair debat over versoepeling van verkoopregels voor sterke drank weggeroepen omdat iemand in het regeringsgebouw een alcoholvergifting had. De christendemocratische volksvertegenwoordigster heeft een doktersdiploma en werd gesommeerd medische bijstand te verlenen aan één van haar collega's.