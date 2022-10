85-jarige Amerikaan en zoon na 6,5 jaar gevangenschap in Iran vrijgelaten

Secretaris-generaal van de Verenigde Naties António Guterres had Iran eerder opgeroepen om de twee Amerikanen met de Iraanse nationaliteit vrij te laten. Namazi, voormalig medewerker van Unicef, werd in februari 2016 gearresteerd toen hij naar Iran ging om aan te dringen op de vrijlating van zijn zoon. Zijn zoon was enkele maanden ervoor opgepakt. Beiden werden in oktober 2016 veroordeeld tot tien jaar cel wegens spionage.

Volgens de VS werden zij onterecht vastgehouden. Namazi werd in 2018 om medische redenen vrijgelaten. Voor het restant van zijn straf kreeg hij huisarrest opgelegd. Volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken mocht hij na het uitzitten van zijn straf Iran niet verlaten, ondanks herhaaldelijke verzoeken om dringende medische hulp. Namazi is nu via Oman op doorreis naar Abu Dhabi om daar geopereerd te worden aan een verstopping in zijn halsslagader. Zijn zoon heeft verlof gekregen.

De VS heeft ook aangedrongen op de vrijlating van twee andere Amerikanen, terwijl wordt geprobeerd het nucleaire akkoord van 2015 tussen Iran en westerse landen nieuw leven in te blazen. De VS trok zich in 2018 onder president Donald Trump eenzijdig terug uit deze deal en legde Iran opnieuw economische sancties op. Teheran draaide daarop Iraanse verplichtingen terug.

Ambassadeurs ontboden

Inmiddels lopen de spanningen tussen Groot-Brittannië en Iran op vanwege de aanhoudende protesten na de arrestatie en dood van Mahsa Amini. Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken meldde maandag dat het de Iraanse ambassadeur in Groot-Brittannië heeft ontboden voor het harde optreden bij de protesten.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Iran heeft op zijn beurt de Britse ambassadeur in Teheran ontboden als reactie op deze ‘interventionistische opmerkingen’ van de Britten. Dat meldt persbureau Tasnim. Het ministerie vindt dat de Britten ‘eenzijdige verklaringen’ afgeven over de protesten. Dat bewijst, stelt Iran, dat het ‘een rol speelt in de oorlogvoerende scenario’s van terroristen die actief zijn tegen de Islamitische Republiek’.

Ook vindt het ministerie dat de opmerkingen van Londen over de binnenlandse aangelegenheden van Iran zijn ‘gebaseerd op valse en provocerende interpretaties’.

Protesten in Iran, naar aanleiding van de arrestatie en dood van Mahsa Amini, houden aan: