911-telefoniste heeft geen zin om te praten, duizenden bellers krijgen geen hulp

Eén van die telefoontjes betrof de oproep van een winkeleigenaar die in maart 2016 het alarmnummer belde na een schietpartij in zijn zaak. Williams beëindigde abrupt het gesprek. De winkeleigenaar werd dodelijk getroffen nog voor de gealarmeerde politie ter plaatse was.

Williams deelde meestal mee dat niemand tijd had of beschikbaar was. Nadat haar gedrag aan het licht was gekomen en ze de vraag kreeg waarom ze ophing, zei de voormalige telefoniste dat ze soms simpelweg geen zin had om te praten. In een opname uit 2015 is te horen dat een beveiligingsmedewerker die roekeloos rijgedrag wil melden, door Williams wordt afgebroken: 'Hier heeft dus echt niemand tijd voor', zei ze nog, voordat ze ophing.