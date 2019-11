Aan Tinder verslaafde oma (83) stopt met seksdates: ‘Toe aan stabiele relatie met één jongere man’

De 83-jarige Hattie Wiener uit New York, die wereldberoemd werd nadat ze via datingapp Tinder in acht maanden tijd vijftig seksafspraakjes had geritseld met veel jongere mannen, is per direct gestopt met die manier van daten. Volgens de krasse dame is ze de gestage stroom wisselende contacten zat. ,,Ik wil nog maar één man, maar dan wel een partner die minstens 20 jaar jonger is.”

Wiener vertelt in een filmpje van het Britse persbureau Barcroft TV, dat een serie heeft met de veelzeggende titel Extreme Love, dat ze veel heeft geleerd van het daten via Tinder. ,,Ik heb mijn lichaam goed leren kennen en raakte de afgelopen jaren, zonder dat het de bedoeling was, verslaafd aan al die korte ontmoetingen. Maar na één goede nacht hoorde ik meestal niets meer. Daar ben ik klaar mee”, aldus de moeder van twee kinderen en oma van drie kleinkinderen. ,,Want geen van de jeugdige dates of toyboys wilde zich aan mij binden.”

‘Oppervlakkigheid’

De oudste man met wie ze via Tinder een afspraakje arrangeerde, was 60 jaar. ,,Helaas heb ik hem maar één keer gezien. Het was een fijn samenzijn. We waren een uitstekende match. Echter, voor de zoveelste keer bleek dat jongere mannen weliswaar seks willen met een rijpere vrouw, maar er geen relatie mee willen aanknopen. Het is zeldzaam dat een jongeman een veel oudere vrouw kiest en met haar gaat samenwonen”, aldus de gescheiden Wiener. Hoe ze de man van haar dromen wil gaan vinden, weet ze nog niet. ,,Ik zie wel. Hoe dan ook heb ik geen trek meer in tot niets leidende oppervlakkigheid.”

Quote Ik heb door het daten mijn lichaam goed leren kennen Hattie Wiener

De Amerikaanse vindt haar voortdurende zoektocht naar intimiteit (en meer) niks bijzonders. ,,Na mijn scheiding miste ik het lichamelijke contact vreselijk.” Nadat zij en haar man uit elkaar waren gegaan, besloot ze in eerste instantie een ‘ouderwetse datingadvertentie’ in een plaatselijke krant te zetten. Het duurde niet lang voordat de aanbiedingen binnenstroomden. ,,Ik werd overspoeld met reacties. Vervolgens besloot ik er een paar op auditie te laten komen om te ontdekken wat voor vlees ik in de kuip had.”

Wiener, die van krantenadvertenties overstapte naar digitaal daten via apps als Tinder, heeft er geen enkel probleem mee dat de wereld haar een niet te temmen ‘cougar’ noemt: een economisch onafhankelijke vrouw die (seksuele) relaties met veel jongere mannen ambieert. ,,Ik ben geen seksueel roofdier dat voortdurend op jacht is. De werkelijkheid is dat ik nooit een man benader. Ze komen altijd naar mij toe.” De jongste man met wie ze de afgelopen tijd het bed deelde, was 19 jaar. ,,Maar hij zag er iets ouder uit.” Recent had ze nog een affaire met ene Shaun die 50 jaar jonger is dan zij.