Aanhangers Navalny betogen weer massaal voor zijn vrijlating: honderden arrestaties

Waarnemers spreken over 261 arrestaties in meerdere steden. Betogers gaan onder meer de straat op in het Russische Verre Oosten. Daar verzamelden zich demonstranten op een plein in de havenstad Vladivostok en op het ijs van de dichtgevroren Amoerbaai. ,,Het verlangen om in een vrij land te leven is groter dan de angst om aangehouden te worden”, zei een 25-jarige student.