Aanhangers Navalny protesteren morgen met telefoonlampjes in de lucht

Video Oeps: Amerikaan­se advocaat verschijnt per ongeluk als kat bij online hoorzit­ting

10 februari Dat online thuiswerken niet altijd even gesmeerd verloopt, heeft ook de Amerikaanse advocaat Rod Ponton aan den lijve ondervonden. Tijdens een hoorzitting via Zoom verscheen hij per ongeluk in beeld met een kattenkop, die hij tot overmaat van ramp ook niet snel weg kreeg.