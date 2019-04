‘Aanslagen Sri Lanka gedaan als wraak voor aanslagen op moskeeën Christchurch’

,,Uit voorlopige onderzoeksresultaten blijkt dat de gebeurtenissen in Sri Lanka waren bedoeld om wraak te nemen voor de aanval op moslims in Christchurch’', zei Wijewardene vandaag in het parlement. In die stad in Nieuw-Zeeland schoot de Australische blanke rechts-extremist Brenton Tarrant vorige maand vijftig mensen dood in twee moskeeën. In Sri Lan