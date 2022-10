Aanslagpleger vergist zich en blaast deur van 90-jarige vrouw op: ‘Dat ik dit nog moet meemaken‘

antwerpen/met videoDe Belgische plaats Wilrijk bij Antwerpen is vanochtend opgeschrikt door een oorverdovende knal. Een explosief richtte flinke schade aan bij een rijtjeshuis midden in een woonwijk. De 90-jarige alleenstaande bewoonster stond doodsangsten uit: ,,Nu woon ik hier al zeventig jaar. Dat ik dat nog moet meemaken.”

Zaterdagmiddag, de buren komen opnieuw buiten kijken wanneer de Antwerpse politie een mobiele camera plaatst voor de woning van de 90-jarige vrouw. Buurman Ahmed vindt het een goed initiatief, maar zou liever een permanente politiecamera zien. ,,De vakantie begint en dan is hier op het pleintje altijd veel beweging. Daar zou een camera ook goede diensten kunnen bewijzen”, vindt Ahmed.

Samen met een andere buurman bespreekt hij de explosie van vanmorgen. Een knal die de hele straat wekte, gevolgd door een grote rookwolk en de geur van verbrand vuurwerk. ,,Een laffe daad”, vinden de buren. ,,En dan nog bij de gezelligste dame van de straat die met haar 90 jaar nog zeer goed voor zichzelf zorgt.”

Een buurman vertelt wat hij ‘s morgens had meegemaakt: ,,Die knal was enorm. Ik liep naar buiten. Ik hoorde geroep. De buurvrouw stond aan het open raam op de eerste verdieping, met de doodsangst in haar ogen. Wij raadden haar aan zich om te kleden, dan zouden wij haar buitenhalen. Maar dan kwam de eerste politiepatrouille toe. Die verbood ons naar binnen te gaan. Wie weet lagen er nog niet-ontplofte explosieven. Een buurvrouw is toch onze bejaarde bewoonster gaan halen.”

10 weken wachten op nieuwe deur

Even later komt de 90-jarige bewoonster zelf naar buiten, aan de arm van haar verpleegster. Zij kijkt naar haar dichtgespijkerde woning. De stalen voordeur is vervangen door een houten, tijdelijke deur.

De 90-jarige vrouw: ,,Denkt u dat ze iets in mijn brievenbus hebben gegooid? Wie doet zoiets toch? Ik was zo bang, maar gelukkig hebben de buren mij goed opgevangen. De volgende dagen gaan zij voor mij blijven zorgen. Zou ik echt tien weken moeten wachten voor er een nieuwe voordeur kan geleverd worden? Kan dat niet vlugger?”

Samen met de buren gaat zij haar woning binnen. Zij denkt er niet aan om vanavond elders te gaan slapen. Thuis in haar zetel wil ze zitten en in haar eigen bed slapen. De buren beloven een oogje in het zeil te houden. En de politiecamera waakt natuurlijk.

Vergissing

Het is niet de eerste keer dat aanslagplegers in het drugsmilieu zich van adres vergissen. Eerder gebeurde dat al bij een gepensioneerde vrouw in Ekeren die in haar woonkamer televisie zat te kijken toen haar voorgevel met een kalasjnikov onder vuur werd genomen. Bleek dat de daders zich hadden vergist. Ze moesten in Wilrijk zijn.

Volgens de buren is op bewakingsbeelden van privé-camera’s te zien dat de aanslagpleger op en neer in de straat loopt, alsof hij niet zeker is van de woning waar hij zijn projectiel moet laten ontploffen. ,,De man komt zeer goed in beeld”, weet iemand.

Dat de aanslagpleger zich van woning heeft vergist, staat wel vast. Vlakbij de woning van de 90-jarige vrouw woont wel een familie die bekend is bij politie en justitie. Enkele weken geleden werd in Wilrijk al eens een aanslag gepleegd die gelinkt was aan het drugsmilieu. Toen was een pokebowl-zaak het doelwit.

Nederlanders in Antwerpen

Aanvallen als deze zijn al maanden aan de orde van de dag in de regio Antwerpen. Het gaat steevast om afrekeningen en wraak in de onderwereld. Drugsbendes in België en Nederland zijn nauw met elkaar verbonden.

