Aantal journalisten dat in 2018 werd gedood tijdens het werk gestegen met 15 procent

De toegenomen veiligheidscrisis in de journalistiek kwam het sterkst naar voren door ‘de gruwelijke moord’ op de Saoedische columnist Jamal Khashoggi van The Washington Post, op 2 oktober in het Saoedische consulaat in Istanboel. ,,Het was de laatste in een reeks fatale aanvallen op mediaprofessionals, waaronder de vele bomaanslagen die van Afghanistan een moordzone voor journalisten maakten en het geweld van de georganiseerde misdaad in Mexico dat sterk gericht blijft op journalisten”, aldus de IFJ.