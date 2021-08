Aantal witte Amerikanen laatste tien jaar voor het eerst gedaald

Simone woont in Melbourne en zit in haar zesde lockdown: ‘Maak maar gewoon geen plannen’

9 augustus In Australië zijn de lockdowns veel strenger dan in Nederland en ze worden sneller opgelegd. In de metropool Melbourne waren er maar zes coronagevallen voor nodig. Tot verbazing van Nederlanders in Australië, zoals Simone Lautenbach. ,,Het gaat hier heel anders dan wij gewend zijn.”