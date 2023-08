Aanval op Russische marinebasis: schip fors beschadigd na voltreffer zeedrone

Een Russisch marineschip is afgelopen nacht geraakt en zwaar beschadigd door een zeedrone. De Olenegorski Gornyak maakte slagzij en is met sleepboten naar de kade van de Russische havenstad Novorossiejsk gebracht. Het is niet bekend of er slachtoffers zijn gevallen.

Het zou gaan om een gezamenlijke actie van de Oekraïense marine en de veiligheidsdiensten. Het Russische ministerie van Defensie liet weten dat de aanval succesvol is gepareerd, maar op sociale media circuleren inmiddels talloze filmpjes die wijzen op het tegendeel. Op een van de video’s die veelvuldig wordt gedeeld, is te zien hoe een drone het landingsschip van de Ropucha-klasse nadert. Het beeld gaat op zwart zodra het onbemande toestel het vaartuig raakt.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het ministerie van Defensie in Moskou meldt dat twee zeedrones de Zuid-Russische stad Novorossiejsk naderden. Russische bewakingsboten openden het vuur en zouden volgens Moskou de onbemande schepen hebben vernield, maar het lijkt er dus sterk op dat één van de drones alsnog doel trof.

CNN meldt op basis van een Oekraïense bron dat de zeedrone was geladen met 450 kilogram van het explosief TNT. Het aangevallen schip zou ongeveer honderd Russische militairen aan boord hebben. Volgens Russische militaire bloggers zou de bemanning van het landingsschip compleet zijn verrast door de aanval en heeft het schade opgelopen aan bakboordzijde.

Zeedrones zijn snelle vaartuigen die op afstand bediend worden. Oekraïne maakt steeds meer gebruik van deze apparaten voor aanvallen op Russische marineschepen en havens. Eerder was ook de marinebasis in Sebastopol doelwit van een dergelijke aanval.

De havenstad aan de Zwarte Zee is een basis voor de Russische zeevloot. Ook is de haven het eindpunt voor de oliepijplijn vanuit de olievelden in het westen van Kazachstan en Russische regio’s ten noorden van de Kaspische Zee. Volgens Russische media zou er geen schade zijn gemeld aan de belangrijke pijplijn en blijft de olie dus normaal stromen naar schepen in de haven.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Aanval op de Krim

Moskou meldde in de nacht van donderdag op vrijdag nog dertien drones te hebben neergehaald die een aanval uitvoerden op het ingelijfde schiereiland Krim. Volgens het ministerie van Defensie vielen daarbij geen gewonden en is er geen schade.

De zeedrones, ook wel USV's (Unmanned Surface Vessels) genoemd, razen met een snelheid van 80 kilometer per uur over de golven. Volgens militaire analisten gebruikt het Oekraïense leger USV's die een bereik hebben van 400 kilometer en 60 uur onafgebroken over het water kunnen jagen.

Voor de verdediging is het lastig om de drones uit te schakelen aangezien ze vaak met meerdere exemplaren en vanuit verschillende richtingen komen.

Zowel de Russische als de Oekraïense marine verloor sinds de Russische inval in Oekraïne tientallen vaartuigen door aanvallen over en weer. Vooral het zinken van de Moskva, vlaggenschip van de Russische Zwarte Zee-vloot in april 2022 sprong in het oog. Het schip, een kruiser, werd geraakt door meerdere raketten.

In het gebied in en rond de Zwarte Zee is het onrustig sinds Rusland een paar weken geleden de graandeal opzegde. Sindsdien valt Moskou (graan)infrastructuur in Odesa en omgeving aan.

Volledig scherm Een zeedrone nadert het Russische landingsschip. © via REUTERS

Volledig scherm Landingsschip Olenegorsky Gornyak in betere tijden. © AP