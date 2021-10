Aanvaller aanslag Noorwegen doodde slachtoffers met steekwapen, niet met pijl en boog

De man schoot wel degelijk met een pijl en boog, maar heeft daarbij niemand geraakt. ,,Op een gegeven moment heeft de dader zijn pijl en boog achtergelaten of heeft hij het wapen verloren", zegt politie-inspecteur Per Thomas Omholt tijdens een persconferentie.

De man sloeg afgelopen woensdag aan het moorden in de plaats Kongsberg. Hij drong daar woningen en een supermarkt binnen en schoot pijlen af op mensen. De politie meldde dat slachtoffers zowel in gebouwen als buiten zijn aangetroffen.

Bloedbad

,,Alles wijst erop dat hij zijn slachtoffers willekeurig selecteerde”, zei de inspecteur van de politie. Hij vertelde dat de dader zijn pijl en boog op enig punt weggooide of verloor, zonder in detail te treden over welke andere wapens de man gebruikte om mensen aan te vallen.

De verdachte, een 37-jarige man uit Denemarken, kon na het bloedbad worden aangehouden en heeft een bekentenis afgelegd. De autoriteiten hielden er rekening mee dat hij was geradicaliseerd, maar vermoeden nu dat zijn psychische problemen hebben geleid tot de aanval. Uit psychisch onderzoek moet blijken of hij toerekeningsvatbaar was.

Bronnen dicht bij de verdachte hebben tegen de Noorse nieuwszender NRK gezegd dat de verdachte al lang psychische problemen had en sinds zijn tienerjaren een buitenstaander was.

Vijf doden, drie gewonden

Vier vrouwen en een man tussen de 50 en 70 werden gedood en drie andere mensen raakten gewond in het oude Noorse mijnstadje (27.000 inwoners). De politie denkt nog steeds dat de dader alleen handelde. De schutter bekeerde zich een aantal jaren geleden tot de islam en was bekend bij de politie. Maar daarvoor was hij al meerdere keren aangehouden vanwege een reeks van gewelddadigheden. Vorig jaar gaf een Noorse rechtbank hem een ​​straatverbod van zes maanden om bij zijn ouders weg te blijven, nadat hij had gedreigd zijn vader te vermoorden.

Een woordvoerder van de lokale moskee vertelde op de Noorse televisie dat de dader daar vier, vijf jaar geleden voor het laatst langs was geweest. Destijds zou hij vooral zijn opgevallen doordat hij wartaal uitsloeg over een soort openbaring en omdat hij een waarschuwing en boodschap had ‘voor de wereld’. Hij herhaalde iets dergelijks in een videoboodschap uit 2017. Volgens de moskeewoordvoerder had het allemaal niets met de islam te maken en werd hij daarna niet meer in de moskee gezien.

De rechtbank heeft besloten dat de man nog vier weken in voorarrest moet blijven, zoals de aanklagers hadden verzocht. Hij moet de eerste twee weken in isolatie en mag gedurende zijn hechtenis geen bezoek ontvangen.

