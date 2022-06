Aanwijzingen van ‘paranoïde schizofrenie’ bij doodrijder Berlijn, OM wil opname in kliniek

In de wagen waarin de Duits-Armeense twintiger reed, werden weliswaar posters en documenten met politieke uitlatingen over Turkije gevonden maar de Duitse BVD beschikt niet over belastende informatie tegen Gor H. Dat benadrukte deelstaatminister van Binnenlandse Zaken Iris Spranger (SPD) woensdagavond tegenover de nieuwszender RBB24. Politiechef Barbara Slowik benadrukte eveneens dat er geen relevante informatie was over een politieke daad. Armenië en Turkije ruziën al jaren over verschillende kwesties, met name over de massamoord op 1,5 miljoen Armeniërs in het Ottomaanse Rijk in 1915. Verder onderzoek moet uitwijzen van wie de gevonden posters en documenten zijn. H. gebruikte de grijze Renault Clio van zijn oudere zus met wie hij in de Berlijnse wijk Charlottenburg woont.