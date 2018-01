Aardbeving doet hoofdsteden Afghanistan en Pakistan schudden

State of the Union Trump 2.0 wil grote verzoener zijn

9:02 Donald Trump toonde zich in zijn eerste State of the Union van zijn meest onbekende kant, die van de grote verzoener. Nauwelijks populistische uithalen, geen frontale politieke aanvallen, zelfs niet de provocerende toon die hem zoveel bijval oplevert bij zijn toespraken in den lande.