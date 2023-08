Aardbeving treft Zuid-Californië terwijl tropische storm Hilary voor overstromingen zorgt

updateTerwijl de tropische storm Hilary voor noodweer zorgt in de Amerikaanse staat Californië, is het zuiden van de staat ook nog eens getroffen door en aardbeving met een kracht van 5,1 op de schaal van Richter. In dat gebied zijn inmiddels tevens de eerste rivieren door de hevige regenval buiten hun oevers getreden.

De aardbeving vond plaats om 14.41 uur plaatselijke tijd, op ongeveer 7 kilometer ten zuidoosten van de plaats Ojai in Ventura County. De aardbeving werd gevolgd door een aantal kleinere naschokken. Volgens het Amerikaanse tsunami-waarschuwingssysteem was er geen gevaar voor een tsunami.

,,Er zijn op dit moment geen directe meldingen van schade, maar de aardbeving werd op grote schaal gevoeld in heel Ventura County’’, aldus een verklaring op de website met informatie over incidenten in Ventura County.

Rivieren buiten oevers

De tropische storm Hilary heeft inmiddels Californië bereikt. In het zuiden van de Amerikaanse staat zijn door de hevige regenval de eerste rivieren buiten hun oevers getreden. Zo moesten in de stad San Diego negen mensen uit een rivierbedding worden gered, meldt de lokale brandweer op X, het vroegere Twitter.

Hoewel Hilary de status van orkaan heeft verloren, zette Californië zich sinds zondagnamiddag lokale tijd schrap voor hevige regenval en overstromingen. Niet enkel in San Diego, maar ook in Ventura County moesten inmiddels al mensen uit het water worden gered. Van gewonden of vermisten is vooralsnog geen sprake.

In Mexico, waar de storm voordien passeerde, zouden wel twee dodelijke slachtoffers zijn gevallen. Volgens lokale media stierf een man in de deelstaat Sinaloa toen zijn bestelwagen werd meegesleurd door het water. In de deelstaat Baja California verdronk een man die probeerde een rivier over te steken.

Evacuatiebevelen

De autoriteiten van San Bernardino County gaven eerder al evacuatiebevelen af. Het weerbureau National Weather Service (NWS) heeft ook waarschuwingen voor plotselinge overstromingen afgegeven, schrijft de Amerikaanse nieuwszender CNN maandag.

NWS heeft mensen in San Bernardino County en Los Angeles County via een bericht op hun mobiele telefoons gewaarschuwd dat het om ‘een gevaarlijke en levensbedreigende situatie’ gaat. Brandweerchefs hebben het publiek gevraagd de evacuatiebevelen op te volgen. ,,Als we je vragen te evacueren, nemen we dat niet licht op”, zei de bataljonscommandant van de brandweer van San Bernardino in een interview met CNN.

Ongewoon

Voor Californië is het bijzonder ongewoon om een tropische storm mee te maken. Volgens de weerdiensten kan er op sommige plaatsen evenveel regen vallen als gemiddeld in een heel jaar, met mogelijke aardverschuivingen en modderstromen tot gevolg. Ook woestijngebieden zouden geconfronteerd kunnen worden met plotselinge overstromingen.

Hilary zal volgens de voorspellingen verder noordwaarts trekken en in de loop van maandag de staat Nevada bereiken.