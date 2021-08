Abdul en andere bewakers mogen met hun gezin naar Nederland

Bewaker Abdul slaapt met zijn gezin in kelder: ‘Ik wil weg hier, maakt niet uit waarheen’

18 augustus Abdul werkte tussen 2004 en 2006 als bewaker voor de Nederlanders. Nu is hij met zijn gezin gevlucht voor de taliban. Ze hebben zich verschanst in een kelder. Maandag zag hij op het vliegveld landgenoten ter aarde storten. ,,Het is zo verdrietig allemaal.’’