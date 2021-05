Acht doden door schietpartij bij werkplaats in Californië, schutter was zelf medewerker

Visser in camouflage­pak verward met voortvluch­ti­ge Belgische militair, grote politie­macht rukt uit

24 mei De politie van het Belgische Sint-Niklaas heeft vandaag met man en macht jacht gemaakt op een man in camouflagepak die volgens getuigen gewapend was. Aangezien de voortvluchtige militair Jurgen Conings nog steeds niet is gevonden, neemt de politie van ons buurland bij dit soort meldingen geen enkel risico. Het bleek uiteindelijk om een visser te gaan wiens hengel was aanzien voor een geweer.