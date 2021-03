Acht gewonden na aanval met ‘scherp voorwerp’ in Zweeds stadje, politie gaat uit van terreur

In Zweden zijn acht mensen gewond geraakt bij een aanval met een scherp voorwerp. De dader, vermoedelijk een man van in de twintig, zou in zijn been zijn geschoten door de politie. Hij is naar het ziekenhuis vervoerd. Twee mensen zouden ernstig gewond zijn.

De aanval vond plaats in Vetlanda, een stadje in Zuid-Zweden. De politie vermoedt dat het om een terroristisch misdrijf gaat. Een aantal mensen is per ambulance afgevoerd, zegt een woordvoerder van de politie tegen de Zweedse krant Aftonbladet. ,,Sommigen zijn ernstig gewond, anderen licht.”

Over het mogelijke motief van de dader zou nog geen duidelijkheid bestaan. Volgens de Zweedse krant is de verwonde dader nog niet ondervraagd. Het treinverkeer in de buurt van het stadje, dat 13.000 inwoners telt, zou zijn stilgelegd.

Eerdere aanslagen

Zweden is sinds 2010 zeker twee keer het doelwit geweest van een aanslag. In december 2010 pleegde een man een zelfmoordaanslag in het centrum van Stockholm. Hij kwam om het leven, voorbijgangers raakten lichtgewond.

In 2017 reed een geradicaliseerde moslim met een gestolen vrachtwagen voetgangers in Stockholm omver, waarbij vijf mensen omkwamen. De afgewezen asielzoeker uit Oezbekistan werd in 2018 veroordeeld tot levenslang.

