Acht jaar cel voor vader die twee maanden oude baby half dood sloeg

4-jarig jongetje schiet zwangere moeder in gezicht met pistool

10:25 Een 27-jarige zwangere Amerikaanse is zaterdag door haar zoontje van 4 in het gezicht geschoten. Het kereltje vond een pistool onder het bed dat daar, uit angst voor toegenomen criminaliteit, door zijn vader was verstopt. De moeder is in kritieke toestand afgevoerd naar een ziekenhuis.