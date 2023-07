‘Acht jaar vermiste’ Amerikaanse tiener was dag na verdwijning alweer thuis: ‘Opgesloten als seksslaaf’

De ontknoping van de verdwijningszaak van een tiener uit Texas die in 2015 als vermist werd opgegeven en vorige week bewusteloos bij een kerk werd gevonden, heeft een verrassende wending gekregen. ,,Hij was helemaal niet zoek’’, onthulde de politie in Houston donderdag.

De 17-jarige Rudy Farias werd op 7 maart 2015 door zijn moeder als vermist opgegeven nadat hij een dag eerder was verdwenen tijdens het uitlaten van zijn twee honden. Die werden teruggevonden, maar van Farias, die leed aan depressies en angsten, ontbrak elk spoor.

,,De volgende dag keerde hij terug naar huis’’, zo maakte de politie donderdag bekend tijdens een persconferentie. Desondanks bleef zijn moeder volhouden dat haar zoon was verdwenen. De vrouw, Janie Santana, is nog niet aangeklaagd voor doen van een valse aangifte of het verstrekken van valse namen, aldus de politie.

De moeder had door de jaren heen contact met de politie. Ze zou hebben beweerd dat ‘haar neef de persoon was die vrienden en familie zagen komen en gaan’, luidde het. De politie sprak naar eigen zeggen met familieleden, vrienden, buren en medische professionals om daarna vast te stellen dat Farias nooit vermist was.

De tante van Rudy Farias, Sylvia Sanchez Lopez, kreeg van de politie een sms met een foto om te bevestigen dat de man op de foto haar neef is in de keuken bij zijn moeder.

Moeder en zoon werden woensdag verhoord door de politie van Houston. De moeder zou enkele uren na haar verhoor zijn gevlucht uit angst te worden gearresteerd. Een buurvrouw belde de politie nadat ze Janie Santana kort na middernacht haar woning in Houston had zien verlaten, meldt de plaatselijke nieuwszender Khou 11.

Seksueel misbruik

De lokale activist Quanell X, leider van de New Black Panther Nation in Houston, onthulde daarna bizarre details over de verdwijningszaak die de twintiger hem naar eigen zeggen toevertrouwde. ,,Zijn moeder gaf hem drugs en misbruikte hem seksueel. Ze vroeg hem om papa te spelen, vertelde hem dat hij de echtgenoot moest zijn”, vertelde Quanell X in tranen aan verslaggevers buiten het ziekenhuis waar Farias werd behandeld. De inmiddels 25-jarige Farias zei tijdens zijn ondervraging niets over aanranding en is veilig en naar eigen keuze bij zijn moeder, aldus de politie.

De tienerjongen keerde volgens Quanell X op 8 maart 2015 terug naar huis nadat zijn moeder had beloofd om dat geheim te zullen houden. Ze strafte haar zoon door hem keer op keer op te sluiten in een kamer, claimde de activist. ,,Ze overtuigde hem ervan dat de politie hem zocht omdat hij was weggelopen en dat hij voor dat laatste in de gevangenis zou belanden.’’

Bewusteloos

De twintiger werd op 29 juni rond 22.00 uur levend aangetroffen op de grond voor een kerk in het zuidoosten van Houston. ,,Een barmhartige Samaritaan zag hem bewusteloos voor de kerk liggen en waarschuwde onmiddellijk de politie’, zei de moeder van Farias in een verklaring. ,,Mijn zoon krijgt de zorg die hij nodig heeft om zijn trauma te boven te komen, maar op dit moment is hij niet in staat om met ons te communiceren.’’

Een opsporingsbericht voor de tiener