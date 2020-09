Activist die in Rwanda 1268 levens redde wordt nu vervolgd voor terrorisme

state of the union Klimaatam­bi­ties opge­schroefd in ‘Europese troonrede’, maar er is twijfel

16 september Waar in Nederland het woord ‘klimaat’ in deze belangrijke politieke week nauwelijks valt, komt de Europese Commissie met grote plannen. In haar State of the Union kondigde Ursula von der Leyen aan dat Europa in 2030 de CO₂-uitstoot met 55 procent verminderd moet hebben.