Activist Edward Leung na vier jaar vrijgelaten in Hongkong

VIDEO Twee doden op Tonga: Britse vrouw meege­sleurd door tsunami, nadat ze haar honden wilde redden

Australië en Nieuw-Zeeland hebben verkenningsvluchten naar de eilandstaat Tonga in de Stille Oceaan gestuurd om daar de schade door de onderzeese vulkaanuitbarsting te bekijken. Communicatie met Tonga is nog steeds lastig doordat de enige onderzeese glasvezelkabel naar de eilandengroep beschadigd is. De precieze schade op de eilanden is nog onduidelijk. Wel komen de eerste meldingen over slachtoffers. Tot nu toe zijn tweede doden gemeld.

18 januari