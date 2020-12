Activist Wong (24) veroordeeld tot celstraf voor protest Hongkong

Haar van Oeigoeren ‘zeer waarschijn­lijk’ in Nederland­se extensions

10:53 Waarschijnlijk zijn er in Nederland extensions en pruiken te koop met haar dat onder dwang is afgenomen bij Oeigoeren. Dit zou gebeuren in Chinese kampen in de regio Xinjiang. Zeker één Chinese haarfabrikant, die ook haar uit Xinjiang haalt, heeft meerdere vrachten mensenhaar naar ons land geëxporteerd. Dit blijkt uit onderzoek van Platform voor onderzoeksjournalistiek Investico voor de Groene Amsterdammer en LINDA.