Activiste Brockovich ziedend over aanstelling voormalige ‘DuPontman’ in transitieteam Biden

Amerikaanse milieuactivisten zijn ontdaan dat de naam van Michael McCabe is opgedoken in het transitieteam van Joe Biden, de aanstaande Amerikaanse president. McCabe zou de reorganisatie van de Environmental Protection Agency (EPA, de Amerikaanse milieudienst) moeten begeleiden maar heeft gewerkt voor het ook in Nederland omstreden chemische concern DuPont.

Quote Het voelt alsof alsof ze de vos in het kippenhok hebben losgelaten Erin Brockovich Michael McCabe was ooit adviseur in milieu- en energiezaken voor de toenmalige senator Joe Biden en was ook eerder al verbonden aan de EPA. Maar daarna stapte hij echter over naar DuPont, de chemiegigant die zowel in de Verenigde Staten als in Europa opspraak is geraakt doordat in het productieproces van bijvoorbeeld waterdichte kleding en pannen met anti-baklaag het zeer gevaarlijke perfluoroctaanzuur (PFOA) is gebruikt.



Dat heeft ook in Nederland geleid tot processen wegens gevallen van kanker, leverschade en verminderde vruchtbaarheid bij (ex)-werknemers. Er is ook grondwatervervuiling geconstateerd rondom fabrieken van DuPont. De gemeenten Sliedrecht, Dordrecht, Papendrecht en Molenlanden bereiden hierover een rechtszaak tegen het concern voor.

Een van degenen die hard tekeer gaan tegen McCabes aanstelling door Biden is de beroemde Amerikaanse milieuactiviste Erin Brockovich over wie Hollywood een gelijknamige film maakte, met Julia Roberts in de hoofdrol. Brockovich uitte eerder haar verontwaardiging in een artikel in de Britse krant The Guardian. Vannacht legde ze op CNN uit waarom een ex-baas van DuPont niet in een hervormde EPA hoort.

,,Ik zit nu twintig jaar in milieubescherming maar van alle chemicaliën zijn er weinig zo schadelijk als PFOA. Het is aangetroffen in Californië, Florida, Pennsylvania, Alabama. New Jersey, Ohio, North Carolina, Georgia, Minnesota, Arizona Massachusetts, Illinois. Het is verbijsterend hoe omvangrijk de vervuiling is. Het zit in ons grondwater en je krijgt het niet weg. Ik vind het heel zorgwekkend dat Michael McCabe die voor DuPont de strategische communicatie deed en tien jaar lang probeerde om wetgeving tegen het gebruik van dit soort chemicaliën te vertragen nu in transitieteam zit en hierover beleid moet maken. Het voelt alsof alsof ze de vos in het kippenhok hebben losgelaten. Ik ben hier ontzet over, net als duizenden mensen die me e-mailen hierover want het wordt nog steeds niet aangepakt.”

Over die vervuiling door DuPont werd ook een film gemaakt: ‘Dark Waters'.

Vanuit het kamp Biden wordt gesteld dat McCabe is geselecteerd vanwege zijn ervaring en kennis van zaken die hij eerder etaleerde - voordat hij bij DuPont ging werken. MCCabe zal zich niet met wetgeving bemoeien over het verbieden van PFOA, staat te lezen in een reactie.

Erin Brockovich gaat dat niet ver genoeg. ,,We moeten samenwerken maar het moet wel transparant zijn. Moeten wij echt een voormalig DuPont-man vertrouwen in een transitieteam dat belast is met het beoordelen van de Raad voor Chemische Veiligheid? Vallen we nu al terug op het oude en verouderde, verstoppertje, verbergen, ontwijken en ontkennen?”