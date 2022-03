ADO-bus haalt Oekraïners op: ‘Ouderen in rolstoel blijven achter, hoe halen we hen?’

Nederlan­der (85) overleden in Spanje: familie wijst naar omstreden arts Herman Zoon

De omstreden Nederlandse arts Herman Zoon is opnieuw in opspraak vanwege zijn werk aan de Spaanse Costa Blanca, nadat een 85-jarige Nederlander een week geleden overleed. De familie van de 85-jarige én andere artsen in de omgeving kijken nu hoe ze Zoon - die ooit in Nederland levenslang werd geschorst - kunnen stoppen.

