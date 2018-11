Advocaat: Asia Bibi gaat waarschijnlijk naar Duitsland

Malook was aanwezig bij het ChristenUnie-partijcongres in Zwolle. Daar vertelde hij partijleden, die hem als held begroetten met hard applaus en een staande ovatie, dat Asia Bibi ‘snel in ons midden zal zijn’. Daarmee bedoelt hij ‘het Westen’, vertelde hij in een toelichting. ,,Het lijkt erop dat het Duitsland wordt.’’ Malook bracht deze week een bezoek aan Frankfurt om voor zijn cliënt te lobbyen. Hij stelt dat het ‘een kwestie van dagen is’ voor Asia Bibi kan afreizen naar Europa. ,,Haar man wil dat een ander gezin met hen mee gaat. Hij denkt dat zij tegen die tijd ook gewoon mee het vliegtuig in kunnen, maar zo werken de regels niet. Dat moet dan wel nog formeel geregeld worden.’’

Dodencel

Bibi, een katholieke vrouw, zat acht jaar in de dodencel in Pakistan voor blasfemie. Asia Bibi werd enkele weken geleden vrijgesproken en zit nu in een safe house in de buurt van Islamabad. Masook heeft geen direct contact met zijn cliënt, maar hoort van de Pakistaanse regering en contacten bij de Amerikaanse ambassade dat het goed met haar gaat.



Masook, zelf moslim, verdedigde haar. Daarvoor werd hij bedreigd, waardoor hij uiteindelijk het land moest verlaten en in Nederland terecht kwam. Hier kan hij via een mensenrechtenprogramma tijdelijk verblijven. ChristenUnie maakte zich er met onder andere de SGP en CDA voor dat hij in ons land mocht blijven.



Volgens partijleider Gert-Jan Segers is Masook ‘een heel brave man’. ,,Wij hebben als christenen gebeden voor onze zuster, maar deden dat in veiligheid. U deed uw werk als moslim en werd daarvoor bedreigd.’’