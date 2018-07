Advocaat: Nóg drie vrouwen kregen zwijggeld na verhouding met Trump

,,Nog eens drie vrouwen. Allemaal hebben ze zwijggeld gekregen", schrijft de advocaat in een tweet. ,,Het is tijd dat Michael Cohen (de vroegere persoonlijke advocaat van Trump, nvdr.) en Donald Trump 100 procent eerlijk worden ten opzichte van het Amerikaanse volk. Alle documenten, alle tapes, nu (op tafel). Geen leugens of lippendiensten meer."

Tegenover journalisten verduidelijkte de advocaat dat de vrouwen geld kregen 'om te zwijgen, vóór de presidentsverkiezingen van 2016'. Meer details wenst hij niet te geven. Op de vraag of hij bewijzen heeft voor de bewering van de vrouwen, luidde het antwoord kortweg 'ja'.



Avenatti speelde tot nog toe alleen een rol als advocaat van Stormy Daniels, die in het echt Stephanie Clifford heet. De pornoactrice zegt dat ze in 2006 een relatie had met Trump, maar dat zwijggeld - zowat 130.000 dollar - moest verhinderen dat ze de affaire in de openbaarheid zou brengen. Er is een juridisch steekspel over de zaak aan de gang.