Advocaat steekt zichzelf in brand uit protest tegen afbraak planeet

De Amerikaanse advocaat David Buckel, een bekende voorvechter van homorechten en het milieu, heeft zichzelf in een park in New York in brand gestoken. Het lichaam werd zaterdagochtend gevonden door een voorbijganger.

Uit een afscheidsbrief die vlak bij de verkoolde resten van de 60-jarige advocaat werd gevonden, blijkt dat zijn zelfmoord een protest was tegen de manier waarop de mens de aarde aan het vernietigen is. Hij schreef dat hij fossiele brandstof had gebruikt als metafoor voor de dezelfde wijze waarop fossiele brandstoffen de aarde vernietigen, zo schrijft The New York Daily News. ,,Sorry voor de puinhoop'', schreef hij in zijn afscheidsbrief die aan de politie was gericht. Verder schreef hij dat hij hoopte dat zijn dood eervol zou zijn en anderen zou kunnen helpen.

Buckel is vooral bekend geworden van de zaak Brandon Teena, een transgender die in Nebraska werd vermoord. Hilary Swank won een Academy Award voor haar rol in de film Boys don't cry uit 1999, die van die gebeurtenis werd gemaakt.

Buckel streed onder meer in de staten New Jersey and Iowa voor legalisering van het homohuwelijk. Verder vocht hij met succes tegen de uitsluiting van homoseksuelen bij de padvinderij.

Susan Sommer, voormalig advocaat en nu algemeen adviseur bij het bureau voor strafrechtspleging in New York, prees tegenover de NY Times de enorme toewijding van Buckel voor 'gerechtigheid en medemenselijkheid'.