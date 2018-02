Advocaat Trump betaalde pornoactrice Stormy Daniels uit eigen zak

Advocaat Michael Cohen bevestigt dat in een perscommuniqué aan de krant New York Times. De pornoactrice die werkt onder de naam Stormy Daniels was de laatste weken regelmatig in de Amerikaanse media te zien en hintte regelmatig dat er iets had gespeeld in de tijd dat de huidige president van de Verenigde Staten nog projectontwikkelaar in New York was. Daniels kon daar niet open over praten vanwege de voorwaarden in een afkoopsom, zo zei ze.