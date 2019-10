Advocaten zwakbegaafde Making a Murderer-held Brendan Dassey doen ultieme poging tot gratie

Het advocatenteam van de zwakbegaafde Brendan Dassey (29) - de Amerikaan die net als zijn oom Steven Avery (57) in 2007 werd veroordeeld tot levenslang voor zijn aandeel in de moord van fotografe Teresa Halbach - gaat de gouverneur van de staat Wisconsin vragen hem gratie te verlenen. Dassey en Avery werden wereldberoemd door de Netflix-hitserie Making a Murderder .

Brendan Dassey werd op 17-jarige leeftijd veroordeeld tot levenslang zonder de mogelijkheid tot voorwaardelijke vrijlating tot 2048. De afgelopen jaren gingen Dassey en het team juristen dat hem bijstaat, keer op keer in hoger beroep. Steeds werden hun verzoeken door de hoogste rechters terzijde geschoven. Dassey's advocaten hopen gouverneur Tony Evers, die gaat over het gratieverzoek, te overtuigen met een wagonlading bewijsmateriaal waaruit zou blijken dat de Amerikaan al zo'n 12 jaar onschuldig achter de tralies zit.

De advocaten van Dassey willen hoe dan ook de videobanden aan Evers overhandigen waarop de verhoren van Brandon na zijn aanhouding zijn te zien. In de reeks Making a Murderer wordt felle kritiek geleverd op de verhoormethode waarbij de toen nog jonge Dassey onder grote druk zou zijn gezet. De geestelijk beperkte Dassey zou als gevolg van verbale manipulatie dingen hebben gezegd die hij niet wilde en zijn aandeel in de moord (in 2005) van Halbach hebben toegegeven. ,,Ik heb alleen maar bekend omdat de politie vertelde dat ik vrij zou komen als ik ging praten”, zei Dassey in de serie.

Volgens de belangenbehartigers van Dassey hebben de advocaten die de verdachte destijds bijstonden ‘op alle fronten gefaald’. ,,Feitelijk hebben ze hem in de steek gelaten, wat leidde tot een veroordeling”, schrijven ze in een verklaring. Verder hebben ze geen goed woord over voor justitie en de politie die ‘tegen beter weten in’ vol blijven houden dat Dassey en Avery de moord op hun geweten hebben. ,,Dassey is een zwakbegaafde jongen die makkelijk te beïnvloeden is. Volgens Dassey kropen de rechercheurs tijdens de ondervraging in zijn hoofd en lieten ze hem zeggen wat ze wilden horen.” Doel is om de bijna 30-jarige Brendan voor 19 oktover (zijn verjaardag) op vrije voeten te krijgen.

Beloning

Een van de voornaamste redenen waarom Dassey nog vastzit, is het feit dat zijn oom Steven Avery ook nog in de cel zit. Net als Dassey stelt ook Avery onschuldig te zijn aan de moord op de 25-jarige fotografe. Het team dat de tot levenslang veroordeelde Amerikaanse autosloper Avery al sinds 2007 probeert vrij te krijgen, heeft recent een beloning van 100.000 dollar (ruim 90.000 euro) in het vooruitzicht gesteld voor een gouden tip die kan leiden tot zijn vrijlating. Dat maakte powerjuriste Kathleen Zellner, die Avery bijstaat en ook in de serie te zien is, onlangs bekend.

Volgens Zellner is de beloning in het vooruitzicht gesteld door een anonieme particulier die net als zij geloofd in de onschuld van Avery. Doel van de gouden tip is om te achterhalen wie Teresa dan wel van het leven beroofde. Tijdens haar florissante carrière slaagde Zellner, die met een team juristen opereert vanuit een chique kantoor in Chicago, erin om maar liefst negentien onterecht veroordeelde Amerikanen, die jarenlang achter de tralies zaten, uit de cel te krijgen. De vrijgelaten delinquenten incasseerden tientallen miljoenen dollars schadevergoeding, waarvan een aanzienlijk deel in de kas van Zellner vloeide.

De langlopende zaak rond de raadselachtige moord op Teresa Halbach, nam onlangs een verrassende wending. Een gevangene die al vastzit in Wisconsin zou de moord hebben bekend, melden Amerikaanse media twee weken geleden. De man zou dat hebben gedaan in gesprek met de makers van Making a Murderer die momenteel werken aan het vervolg, getiteld Convicting a Murderer. Regisseur Shawn Rech zegt dat hij en zijn team de afgelopen twintig maanden ‘een enorme hoeveelheid informatie en bewijsmateriaal hebben gevonden dat ons naar de waarheid leidt’.

Factchecken

De bewuste gedetineerde, die door Rech niet bij naam wordt genoemd, kwam in het vizier van de documentairemakers door een brief die hij schreef over hoofdverdachte Steven Avery. ,,Hij zag nog meer aanwijzingen van de betrokkenheid van Avery bij de moord en nu we onze docu aan het afronden zijn, gaan we alles nog eens factchecken. Daarom belden we hem in de gevangenis en hij zei direct dat hij loog in de brief en dat hij zelf Teresa Halbach om het leven had gebracht”, zei Rech tegen Fox News. ,,Hij omschreef het als een tragisch ongeluk.”

De filmmaker heeft een tien minuten durende opname van het gesprek naar het openbaar ministerie gestuurd voor nader onderzoek, al zegt hij ook niet honderd procent overtuigd te zijn van de verklaring van de gedetineerde. ,,Hij heeft eerder gelogen en hij is een veroordeelde moordenaar, dus hij is misschien niet de meest geloofwaardige man ter wereld. Maar tegelijkertijd, hij heeft ook iemand vermoord in Wisconsin en hij liep vrij rond in de tijd dat Teresa van het leven werd beroofd.” Het Openbaar Ministerie van Wisconsin zegt alle nieuwe informatie serieus te nemen, maar zegt ook dat ‘dit individu eerder een verklaring gaf die haaks staat op wat hij nu stelt’.

Volledig scherm Steven Avery (links) en Brendan © Netflix

Volledig scherm Brendan Dassey © AP