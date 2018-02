Ski-ongeluk Franse broertjes: oudste (12) valt van rots en sterft

18:22 In het oost-Franse Alpen zijn twee broertjes van 10 en 12 jaar oud zo’n 12 uur lang vermist geweest in skigebied. Diep in de nacht van zaterdag op zondag werd de oudste dood teruggevonden in een ravijn. Zijn jongere broertje, die hem nog had geprobeerd te redden, werd 20 minuten later levend gevonden.