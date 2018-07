Afgewezen Elon Musk noemt redder Thaise voetballertjes een 'pedo'

Na Unsworths afwijzing van de duikboot als geschikt hulpmiddel kondigde Musk aan een video te zullen maken waaruit zou blijken dat zijn plannen succesvol zouden zijn geweest. 'Weet je wat, doe geen moeite om de video te laten zien. We zullen een mini-sub maken die het helemaal tot het einde van grot vijf haalt, geen probleem. Sorry pedo, je hebt er echt om gevraagd', twitterde de Tesla-topman. Ook noemde hij het 'verdacht' dat een Brit in Thailand woont. Toen anderen reageerden, antwoordde Musk: 'Ik wed om een gesigneerde dollar dat het waar is'. Musk heeft zijn tweets van gisteren inmiddels verwijderd, maar de beschimpte duiker Vernon Unsworth, overweegt nu een aangifte tegen zijn belager.

'Onbruikbaar'

Musk had een mini-duikboot naar Thailand laten overvliegen om te helpen bij het redden van de opgesloten jongens. Volgens Unsworth, , die gedeelten van het jaar in Thailand woont en wordt bestempeld als een van de meesterbreinen achter de redding van de Thaise voetballertjes, was de capsule volkomen onbruikbaar.



,,Hij had totaal niet door hoe de grot eruit zag. De duikboot was bijna 1,70 meter lang en kon niet buigen. Hij had de bocht niet om kunnen gaan en had niet langs obstakels kunnen gaan. Hij had geen 50 meter ver kunnen komen in de grot'', aldus de Britse duiker.