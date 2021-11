Afgezette Myanmarese leider Suu Kyi krijgt dinsdag eerste vonnis te horen

VIDEO Bus met toeristen veronge­lukt in Bulgarije: zeker 45 doden, onder wie 12 kinderen

Door een busongeval in Bulgarije zijn zeker 45 mensen, onder wie 12 kinderen, om het leven gekomen. De bus is volledig uitgebrand. Zeven reizigers zijn met ernstige brandwonden overgebracht naar het ziekenhuis. Hun toestand is stabiel.

23 november