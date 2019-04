Afgezette Soedanese president Bashir aangeklaagd voor fraude

Opnieuw onrustig in Parijs: ruim 100 Gele Hesjes opgepakt

17:18 In Parijs zijn tijdens de wekelijkse protesten door Gele Hesjes 126 demonstranten opgepakt door de politie. Dat melden Franse media. Het is de 23e week op rij dat de Gele Hesjes demonstreren. Ze doen dat in verschillende steden in Frankrijk. In Parijs zijn naar schatting een kleine 10.000 demonstranten op de been.