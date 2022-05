Afgezonderd stukje Rusland ligt precies tussen Navo-leden in, nu worden er raketten getest

Oksana verloor beide benen door Russische mijn, nu deelde ze toch een huwelijks­dans met haar man

De Oekraïense verpleegster Oksana Balandina verloor ruim een maand geleden haar beide benen nadat ze op een Russische landmijn trapte. Nu is ze in het ziekenhuis ondanks al het fysieke leed toch in het huwelijksbootje getreden. De dans die ze met haar partner uitvoerde, zorgde voor het nodige kippenvel.

3 mei